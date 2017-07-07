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Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса

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Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса дипотношений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и совместное заявление арабской четверки.

Согласно заявлению, отказ Катара от выполнения требований арабских стран свидетельствует "об уровне его связей с террористическими организациями". "[Доха] стремится к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.

Кроме того, четыре страны пригрозили Катару ввести новые ограничительные меры. "Мы вовремя предпримем все необходимые меры политического, экономического и законодательного характера, которые сочтем нужными, чтобы обеспечить свои права", - сказано в заявлении, передает агентство.

Ранее министры иностранных дел четырех арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, пообещали не вводить новые санкции против Дохи после ее отказа от выполнения требований стран Персидского залива. Кроме того, страны "выразили сожаление" в связи с решением Катара, назвав его "несерьезным".

Страны Персидского залива сообщили о получении официального ответа от Катара 5 июля, сообщал телеканал Al Arabiya. Ответ Катара был передан главе МИД ​Саудовской Аравии.

В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Дохе требования, призывая его разорвать отношения с Ираном, прекратить поддерживать экстремистов и террористические организации, запретить вещание телеканала Al Jazeera, а также закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар 1 июля отказался выполнять данные требования. Глава МИД страны назвал их "нарушающими суверенитет" и "невыполнимыми".

URL: http://www.vb.kg/362888
Теги:
Катар
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