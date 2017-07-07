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КР и КНР намерены сотрудничать в области стандартизации и метрологии

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ВБ

6 июля состоялась встреча министра экономики Арзыбека Кожошева с министром Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР Чжи Шупином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Кожошев отметил, что Китай на протяжении многих лет продолжает оставаться для Кыргызстана одним из основных и наиболее привлекательных торговых и инвестиционных партнеров, входит в тройку крупнейших инвесторов республики. В Кыргызстане зарегистрировано 1349 компаний с участием китайского капитала.

В свою очередь Чжи Шупин отметил активное взаимодействие в сфере экспорта и импорта продукции, которое оказывает содействие укреплению кыргызско-китайских двусторонних отношений в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Также со стороны министра была выражена благодарность правительству КНР в оказании технической помощи Кыргызской Республике в строительстве ветеринарных лабораторий.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Гармонизация стандартов, процедура оценки соответствия, а также метрологии позволит устранить технические барьеры в торговле между двумя странами. Также были озвучены вопросы о заинтересованности с обеих сторон по обмену опытом и обучению специалистов в данных областях.

URL: http://www.vb.kg/362889
Теги:
ветеринария, Китай, экономика
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