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В Мексике 28 человек погибли в массовой драке в тюрьме

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Столкновение двух противоборствующих банд внутри тюрьмы на юго-западе Мексики привело к многочисленным жертвам среди заключенных.

Администрация тюрьмы "Лас-Крусес" в Акапулько сообщает по меньшей мере о 28 погибших, причем несколько тел найдены обезглавленными, передает Би-би-си.

Большинство жертв погибли в результате ножевых ран и сильных побоев. По данным властей, вспышка насилия в тюрьме произошла накануне ночью. Следов использования огнестрельного оружия не обнаружено.

В прошлом Акапулько был одним из главных туристических городов Мексики, но из-за резкого роста преступности превратился в одно из самых опасных мест в стране.

Губернатор штата распорядился начать расследование инцидента, а пока федеральная полиция и армия установили кордон вокруг тюрьмы "Лас-Крусес", так как родственники заключенных, узнав об убийствах внутри тюрьмы, попытались проникнуть на ее территорию, проделав дыры в заграждениях из колючей проволоки.

Как и большинство тюрем Мексики, "Лас-Крусес" переполнена. В данный момент в ней содержится более двух тысяч заключенных.

URL: http://www.vb.kg/362890
Теги:
Мексика
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