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В центре Нью-Йорка сошел с рельсов пассажирский поезд

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Пассажирский поезд сошел с рельсов на Пенсильванском вокзале в центре Нью-Йорка, передает Росбалт со ссылкой на телеканал CBS New York и пожарную службу города.

По данным телеканала, информация о происшествии поступила спасателям в 21.00 по местному времени. Информации о пострадавших пока нет, о причинах аварии не сообщается.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в центре города много пожарных машин. Движение поездов на вокзале временно приостановлено.

В конце июня в Нью-Йорке при сходе с рельсов поезда в метро пострадали 34 человека. Пассажиры сообщали, что находились в остановившихся из-за аварии поездах около 1,5 часа.

URL: http://www.vb.kg/362891
Теги:
США
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