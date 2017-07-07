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Правоохранители Ошской области разоружают местное население

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На юге страны проведены ряд спецопераций, по результатам которых обнаружены и изъяты несколько единиц нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, в результате данных мероприятий, направленных на профилактику преступлений, пресечение незаконного оборота оружия, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты автоматы Калашникова в количестве двух единиц, пистолет Макарова, пистолеты марки "ТТ" в количестве двух единиц, а также патроны.

В конце января 2017 года у гражданина М.П., проживающего в г. Оше, оперативники обнаружили и изъяли автомат "Калашникова АКМ-74 калибра 7,62 мм с магазином. В ходе дальнейших следственных действий был установлен владелец оружия, им оказался гражданин З.А., 1990 года рождения. В марте текущего года указанному гражданину заочно предъявлено обвинение и он объявлен в розыск.

В конце июня сотрудники ОБОП УВД Ошской области обнаружили и изъяли огнестрельное оружие – пистолет марки "ТТ" с магазином. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к данному преступлению.

23 июня сотрудниками УБОП МВД КР (г. Ош) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле рынка в г. Узгене задержали гражданина И.И., жителя Кара-Суйского района. У задержанного лица обнаружен и изъят пистолет марки "ТТ" с магазином и с 7 патронами. Проводится расследование.

28 июня текущего года сотрудники 10-го отдела УВД Ошской области обнаружили и изъяли у гражданина Э.У., проживающего в Кара-Суйском районе, пистолет марки "ПМ" с магазином.

30 июня сотрудниками уголовного розыска УВД Ошской области на территории кладбища, расположенного в одном из сел Кара-Суйского района, был изъят автомат Калашникова АКМ с магазином. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 ч.2 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК КР.

URL: http://www.vb.kg/362892
Теги:
МВД, оружие, Ошская область
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