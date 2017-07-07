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В выходные будет аномально жарко. Воздух прогреется до +42 градусов

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В период с 7 по 9 июля ожидается сухая и аномально жаркая погода, по большинству районов Кыргызстана средняя суточная температура воздуха ожидается на 6-8 градусов выше многолетней нормы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Ожидается повышение температуры воздуха в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью +20...+25, днем до +42, в Иссык-Кульской котловине ночью +15...+20, днем +30...+35 выше ноля, в горных районах и в зоне земледелия Нарынской области ночью +10...+15, днем +32...+37.

При такой аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара. Необходимо проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.

С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба МЧС КР издана телефонограмма №02-34/473-Т и доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, также полномочным представителям правительства Кыргызской Республики посредством сотовых операторов переданы SMS-оповещения до населения.

URL: http://www.vb.kg/362896
Теги:
МЧС, погода
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