В Кыргызстане начнется производство отечественных мультфильмов на госязыке

Сегодня, 7 июля, в Бишкеке прошло открытие анимационной студии при "Кыргызфильме" имени Океева. Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году исполняется 40 лет со дня создания первого кыргызского мультфильма под названием "Цифры спорят". Тогда поддержку в создании творческого объединения оказал Чингиз Айтматов.

Сейчас же инициатором возобновления создания анимационных фильмов на регулярной основе выступает государство. Так на сегодняшний день завершен первый этап подготовительных работ и создание материально-технической базы.

Отметим, для приобретения компьютерного оборудования и офисной мебели президентом КР было выделено 2 млн сомов.

Сейчас проверить благоустройство анимационного цеха приехал министр культуры Туголбай Казаков. Он отметил высокую технологичность данной студии.

"Здесь можно снимать и эпос, и сказки. Сейчас технический прогресс показывает, что имея одну фотографию человека, его можно оживить, вот этим и славится анимация. У нас уже есть кадры и возможность обучать наших молодых кинематографистов. Например, я недавно вел переговоры с Беларусью, Россией и КНР, они согласны обучать наших талантливых людей, чтобы после они создавали анимационные шедевры", - сказал Казаков.

Как отметили в "Кыргызфильме", дата выхода первой анимационной работы назначена на 17 ноября 2017 года. А затем следующие картины станут выходить уже с 2018 года и посвящены они будут малым эпосам.