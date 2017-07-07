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Осмоналиев: На выборах собираются не только сливки, но и поднимается пена

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Кирилл Степанюк

Впервые в истории Кыргызстана выборы президента будут проходить не только по новым правилам, но и по серьезно модернизированной избирательной системе. Начало кампании ознаменовалось выдвижением большого количества кандидатов, совершенно разного уровня. О своем намерении баллотироваться заявили пенсионеры, безработные, правозащитники и бывшие премьер-министры. Об особенностях предстоящих выборов, новых правилах и претендентах на пост главы государства интервью с членом Центральной избирательное комиссии Кыргызстана, доктором юридических наук, профессором Кайратом Осмоналиевым.

- Выборы, безусловно, должны включать в себя некие элементы политического шоу. Однако сейчас складывается такое ощущение, что избрание президента Кыргызстана может превратиться в театр абсурда. Серьезных претендентов на высшую государственную должность меньше, чем пальцев на одной руке, зато выдвиженцев уже более полутора десятков. Это бизнесмены и уголовники, пенсионеры и активисты НПО. Вам не кажется, что у нас чрезмерно либеральное избирательное законодательство?

- Без политического шоу, конечно, не обойтись. Но при этом предвыборная борьба должна продемонстрировать высокий уровень политической культуры всех субъектов избирательного процесса, в первую очередь претендентов на пост президента. Не стоит забывать, что за нами наблюдают со стороны, прежде всего, соседи. Соглашусь, что требования к кандидату в президенты страны у нас можно было бы и ужесточить. По-моему, кандидат должен быть кристально чист и перед законом, и перед обществом (электоратом). К примеру, в Казахстане кроме общих требований возрастного ценза и ценза оседлости, в течение года перед регистрацией у кандидата не должно быть дисциплинарных и административных взысканий за совершение коррупционных и умышленных правонарушений, непогашенной или неснятой судимости. Недавно у них приняты дополнительные поправки в соответствующий конституционный закон. Предложено устанавливать наличие опыта работы в госслужбе или на выборной госдолжности не менее 5 лет, подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей главы государства. Законопроект направлен на подпись президенту Казахстана. Почему бы нам не изучить подобный опыт? Повышенные требования к кандидату на столь важнейшую и ответственнейшую должность вполне обоснованны.

- Допустим, некто задался целью дискредитировать либо сами выборы, либо кого-то из реальных кандидатов. Троллинг в нашем случае - наиболее простой и доступный способ. Некие спонсоры могут нанять нескольких претендентов, чтобы те, используя свой статус и бесплатное эфирное время, создавали неблагоприятный информационный фон или раскачивали ситуацию.

- Это называется черным пиаром, без которого, к сожалению, не обходится ни одна серьезная выборная кампания. Пик политической борьбы за власть приходится на выборы, и соперники часто не гнушаются самыми грязными методами, если это можно делать анонимно и, как правило, безнаказанно. Обычно ближе к выборам наблюдается повышенный спрос на услуги политтехнологических "агентств", которые давно и успешно используют такие инструменты, как черный пиар и интернет-троллинг. Как показывает опыт других стран, львиная доля всего негативного политического троллинга проходит через так называемые агентства. Работа таких агентств давно налажена и обкатана, они обладают огромными прокачанными ботнетами, фейковыми аккаунтами в наиболее популярных соцсетях, а также базой контактов троллей-фрилансеров, выполняющих механическую часть работы. Такие агентства работают годами. У руля стоят те же люди, что и во время прошлых президентских выборов. В целом у меня отношение к анонимистам-троллям однозначно негативное. Их деструктивность однозначна, поэтому спецслужбам необходимо держать руку на пульсе, заниматься соответствующей профилактикой.

- То есть в данном случае "защиты от дурака" нет никакой? А как обстоят дела с этим в странах с продвинутой демократией, там тоже баллотироваться в президенты может кто попало? Над нами уже посмеиваются после выдвижения в президенты Арстанбека Абдылдаева, автора нетленного высказывания "Зима не будет". Попахивает политической авантюрой намерение баллотироваться таких претендентов, как Акун, Текебаев и Жапаров. Может ли кто-то еще разнообразить эту компанию "особенных" кандидатов?

- Как член ЦИК я не могу давать оценку персонам-кандидатам в президенты. Как избирателя меня тревожит качественный состав претендентов. Впрочем, некоторых из них трудно причислить к так называемой политической элите. Именно из нее необходимо выбирать руководителя страны, который будет определять ее политику, формировать внешнеполитический имидж. Думаю, мы еще увидим в списке подавших заявления, как вы выразились, "особенных" претендентов. Ведь все только начинается. Наверху собираются не только сливки, но и пена. Такой политической пенки - хоть отбавляй. Но при этом я убежден, что избиратель нынче более грамотный, на мякине его не проведешь, поэтому это своеобразная защита, которая должна сработать. Что касается опыта стран с продвинутой демократией… Думаю, у нас уже достаточно примеров, когда их "продвинутые" стандарты повергали нашу страну в ненужную турбулентность, поэтому я далек от мысли, что мы должны у них все слепо копировать. У нас свой исторически обусловленный путь. Наша избирательная модель - одна из продвинутых в мире, и некоторые страны могут даже кое-чему у нас поучиться.

- На ваш взгляд, чем эта избирательная кампания отличается от выборов президента Кыргызстана в 2011 году?

- Нынешняя избирательная кампания, безусловно, разительно отличается от предыдущей. Во-первых, существенно изменилась избирательная модель с введением новшеств, связанных с биометрической идентификацией избирателя и использованием автоматически считывающих урн. Впервые эта модель была апробирована в ходе парламентских выборов в 2015 году в полном объеме и получила положительную оценку не только у международных наблюдателей, но и критически настроенных отечественных. С тех пор эта модель совершенствовалась, и на сегодня практически исключает "ахалай-махалайские" варианты. В том числе "карусели" и вбросы бюллетеней. Вместе с тем не исключаем, что подкуп голосов будет иметь место так же, как и раньше, за пределами избирательных участков. Поэтому этому риску следует уделить самое пристальное внимание соответствующих правоохранительных органов. В целях минимизации подобных правонарушений мы образовали группу оперативного реагирования при ЦИК, руководителем которой я являюсь.

Следующий важный момент. В конце мая этого года парламентарии приняли ряд поправок в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов ЖК КР", которые также призваны изменить нынешнюю картину выборов. Так, теперь списки избирателей делятся на три вида: предварительный, контрольный и окончательный. С ними граждане могут ознакомиться заранее. Увеличился и размер избирательного залога, теперь он составляет миллион сомов. К слову сказать, размер избирательного залога, к примеру, для кандидата в президенты Армении составляет около 20 тысяч долларов США, а в Украине чуть меньше 100 000. Соответственно, в десять раз увеличены и размеры избирательного фонда.

Эти и другие поправки, конечно, станут закономерным барьером для тех претендентов, кто не располагает достаточным политическим капиталом, за которыми нет серьезной политической силы, а их личные "хотелки" останутся при них самих. Впрочем, установленный размер избирательного залога для многих претендентов, как мне представляется, не является критичным. Кто-то собирается поставить в залог свое жилье, кто-то очень надеется на пожертвования граждан и организаций. С другой стороны, упрощен порядок определения уровня знания государственного языка для претендентов, теперь достаточно принести в ЦИК сертификат "Кыргызтеста" с уровнем "выше среднего". Прогноз – дело неблагодарное, полагаю, что количество зарегистрированных кандидатов в бюллетенях, как и в прошлом, будет примерно полтора десятка. Главное, чтобы граждане выбрали наиболее достойного.

URL: http://www.vb.kg/362899
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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