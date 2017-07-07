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Опрос "ВБ": Готовы ли вы платить за проезд в маршрутных такси больше?

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Кирилл Степанюк

Фирмы перевозчики активно лоббируют повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. Вполне вероятно, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Бишкекского городского кенеша. Обосновывается эта инициатива дороговизной запчастей и топлива. Хотя все знают: никаких серьезных изменений цен на тот же дизель не наблюдается уже более года.

Достаточно много нареканий вызывает и техническое состояние, и безопасность пассажирских перевозок тех бусов, которые выходят на линии. Тем не менее отдельные фирмы-перевозчики пытаются продавить увеличение тарифа до 30 сомов. В столичной мэрии эту идею уже назвали неадекватной, но вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси остается на повестке дня. И вот что об этом думают жители столицы.

URL: http://www.vb.kg/362900
Теги:
мэрия, тарифы, транспорт, цены, Бишкек
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Комментарии
гражданин
07.07.2017, 11:11

Владельцы маршруток хотят разбогатеть еще больше и поэтому решили грабить простой таким образом. Цены на бензин и дизель не поднимались так почеиу поднимать цену лучше б поднчли. Подняли вопрос о улучшении качества обслуживания пассажиров

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