Опрос "ВБ": Готовы ли вы платить за проезд в маршрутных такси больше?

Фирмы перевозчики активно лоббируют повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. Вполне вероятно, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Бишкекского городского кенеша. Обосновывается эта инициатива дороговизной запчастей и топлива. Хотя все знают: никаких серьезных изменений цен на тот же дизель не наблюдается уже более года.

Достаточно много нареканий вызывает и техническое состояние, и безопасность пассажирских перевозок тех бусов, которые выходят на линии. Тем не менее отдельные фирмы-перевозчики пытаются продавить увеличение тарифа до 30 сомов. В столичной мэрии эту идею уже назвали неадекватной, но вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси остается на повестке дня. И вот что об этом думают жители столицы.