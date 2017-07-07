Суд по делу Райкана Тологонова отложен из-за отсутствия адвоката

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова.

Однако из-за отсутствия потерпевших и адвоката подсудимого процесс был отложен на 14 июля.

Судья сообщил, что вчера из канцелярии суда поступило заявление от защитника Тологонова. В документе указывается, что у адвоката процесс в Джалал-Абадской области, в связи с чем он просит отложить процесс на другой день.

В свою очередь прокурор Бакыт Доктурбеков отметил, что адвокат не первый раз отсутствует на процессе.

"Адвокат был надлежащим образом извещен. Это не первое его нарушение. В следующий раз нам придется обратиться с ходатайством о проведении процесса без участия адвоката", - сказал Доктурбеков.