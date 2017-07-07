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Доллар вновь растет. Нацбанку пришлось сделать вторую интервенцию

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Айдана Абдуваитова

Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию на $6,8 миллиона для удержания резкого роста доллара. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Вчера, 6 июля, Нацбанк вывел на рынок в общей сложности $6,8 миллиона, из которых $5,7 миллиона с расчетами в дату заключения сделки и $900 тысяч - с расчетами в отличную от даты заключения сделки.

Это уже вторая на этой неделе интервенция. 4 июля Нацбанк продал $15,5 миллиона.

В мае был значительный спад курса доллара - тогда он варьировался в пределах 66,5 сома. Но позже он начал вновь уверенно расти, и сегодня средний курс продажи американской валюты в Бишкеке составляет 69,5 сома и 69,7 - покупки.

URL: http://www.vb.kg/362902
Теги:
валюта
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