В соцсетях обсуждают туалетную бумагу с фотографией ветерана ВОВ

В социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал фотографию упаковки рулона туалетной бумаги, на которой была нанесена фотография ветерана Великой Отечественной войны Сарпая Дубанаева.

На упаковке рулона написано, что Дубанаев является участником ВОВ, ветераном труда, а также отличником образования. Помимо этого указано, что он из села Кайырма Арык, Иссык-Кульской области.

В социальных сетях же требуют, чтобы правоохранительные органы разобрались в ситуации и наказали фирму, которая выпустила продукт с такой фотографией.

Однако в настоящее время пользователь по имени Адиля Саманчиева удалила свой пост, однако сохранились фотографии, опубликованные ею.