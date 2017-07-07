Подсудимый по делу митинга Жапарова просит изменить меру пресечения

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса подсудимый Айдинбек Шамшидин уулу заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения.

По словам подсудимого, его отец тяжело болен, ему остались считанные дни жизни, в связи с чем он и просит отпустить его под домашний арест.

"В настоящий момент мой отец в тяжелом состоянии. Его выписали из больницы как безнадежного пациента. Ему не много осталось жить. Я провокатором на митинге не был. Никаких доказательств у следствия нет. Прошу изменить меру пресечения, так как боюсь, что не успею попрощаться с отцом", - сказал Шамшидин уулу.

Он также пояснил суду, что милиционеры заставляли его взять вину на себя.

"Во время задержания меня привели в какой-то подвал и стали избивать. Мне говорили, чтобы я дал признательные показания, что я работаю с Садыром Жапаровым. Но я с ним не работаю. Тогда я даже не выступал на митинге, не провоцировал никого, однако меня задержали и арестовали", - добавил Шамшидин уулу.

Адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов поддержал своего подзащитного и сообщил, что о болезни отца Шамшидин уулу есть все соответствующие документы.

"Есть показания врачей. Заключения эндокринологов, окулистов и других специалистов. Действительно, его отца выписали из больницы, потому что он безнадежен", - отметил адвокат.

В свою очередь прокурор выступил против данного ходатайства.

Суд удалился в совещательную комнату.