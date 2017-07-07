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Министр внутренних дел доложил Атамбаеву динамику правопорядка по стране

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 июля, принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи министр доложил главе государства о проводимой работе по охране правопорядка и общественной безопасности, ходе расследования резонансных уголовных дел и динамике раскрываемости преступлений.

Улан Исраилов также рассказал об усилении мер по охране общественного порядка в курортных зонах в период туристического сезона, а также об активизации работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий в стране.

Атамбаев подчеркнул важность эффективной работы органов внутренних дел для граждан страны и поручил усилить меры по решению стоящих перед милицией актуальных задач, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

URL: http://www.vb.kg/362905
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД
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