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В рукописи VI века нашли рецепты Гиппократа

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Работники библиотеки монастыря святой Екатерины на горе Синай нашли рукопись VI века нашей эры, в которой содержатся рецепты "отца медицины", древнегреческого врача Гиппократа. О находке публично объявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Ahram Online.

Манускрипт был обнаружен во время реставрационных работ. Оказалось, что исторический документ содержал медицинские рецепты Гиппократа и неизвестного автора, а также рисунки лекарственных трав. По словам исследователей, артефакт относится к "пальмезитам" - типу рукописей, написанных на двух слоях кожи.

По словам Ахмед Аль-Нимера, руководителя отдела коптской археологической документации в министерстве древностей, текст рецептов был нанесен поверх стертых надписей на первом слое кожи. Это было сделано из-за очень высокой стоимости данного материала в те времена.

Второй слой "пальмезита" содержит "Синайский манускрипт", в который входит неполный текст Ветхого Завета и почти полный текст Нового Завета.

В библиотеке монастыря святой Екатерины хранятся более шести тысяч рукописей. Самые древние из них датируются IV веком нашей эры. Рукописи написаны на арабском, греческом, эфиопском, коптском, армянском и сирийском языках.

URL: http://www.vb.kg/362906
Теги:
Египет, книги
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