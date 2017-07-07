Боксер Алишер Чаткалбаев завоевал бронзу молодежного чемпионата Азии

Боксер молодежной сборной Кыргызстана Алишер Чаткалбаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в полуфинальном бою в весовой категории до 81 кг кыргызстанец встретился с боксером из Ирана Хассаном Ниа Реза. В этом противостоянии с минимальным счетом 3:2 победу одержал иранский боксер, который вышел в финал. А Чаткалбаев стал бронзовым призером первенства среди молодежи.

В финале иранец Реза встретится с Тимуром Эргашевым из Узбекистана.

Отметим, на пути к полуфиналу Чаткалбаев одолел Шенг-Йе Линг из китайского Тайбэя.

Напомним, в этом чемпионате медали разыгрываются в десяти весовых категориях, а Кыргызстан представляли семеро боксеров, из которых трое вышли в четвертьфинал, однако уступив свои бои, выбыли из чемпионата.