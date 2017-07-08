Эксперты: К 2030 году люди будут жить в городах-гигантах

Через 13 лет на Земле останутся только маленькие города и крупные агломерации, прогнозируют аналитики консалтингового агентства PwC.

К 2030 году в крупнейших агломерациях с населением более 1,5 млн человек будут жить около 24% мирового населения, или семь из десяти городских жителей. Об этом, как пишет РБК, говорится в исследовании.

Доля вклада агломераций в мировой ВВП, составляющая сейчас около 38%, к 2030 году увеличится до 43%, прогнозируют аналитики PwC. В 60% агломераций рост произойдет за счет прироста населения, например в Северной Америке и Африке, в Азии - за счет повышения производительности труда. В целом агломерации - "локомотивы развития страны", заключают исследователи PwC.

Московская агломерация сейчас - крупнейшая в Европе и останется такой и в 2030 году. Сейчас население Московской агломерации составляет 19,5 млн человек, а к 2030 году достигнет 20,5 млн. При этом центры городской экономики сместятся в Африку и Азию: до размеров Московской агломерации вырастут Лагос в Н​игерии и Киншаса в Демократической Республике Конго - они вырастут в два раза, прогнозируют аналитики PwC.