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Свидетель: Оснований для отказа в возобновлении лицензии Елисееву не было

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Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Ленинском районном суде продолжился процесс по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля бывшую сотрудницу Минюста Нурипу Сейдалиеву.

Она сообщила суду, что документы на возобновление лицензии Алексею Елисееву в Минюст поступили 7 июня 2010 года, но датированы они были от 7 апреля.

"Документ представили через общий отдел, заявление отписали мне. Примерно в конце июня Батырова занесла проект приказа о возобновлении лицензии Елисееву. Оснований для отказа не было. Окончательное решение о возобновлении адвокатской лицензии принимает министр юстиции, замминистра может это сделать лишь в отсутствие министра, если на него возлагались обязанности. На момент возобновления лицензии я не знала, что он находится в розыске. О личности Елисеева я узнала позже через СМИ", - сказала Сейдалиева.

URL: http://www.vb.kg/362910
Теги:
Аида Салянова, суд
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