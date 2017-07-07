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Суд по делу сторонников Жапарова: подсудимого не отпустили к больному отцу

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Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса подсудимый Айдинбек Шамшидин уулу заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения в связи с тяжелой болезнью отца. Однако суд, выйдя из совещательной комнаты, отклонил ходатайство.

Подсудимый вновь попросил отпустить его. Он еще раз повторил, что все документы имеются.

"Я гарантирую, что приду на следующее заседание. Отпустите меня к отцу", - попросил он.

Однако судья заявил, что решение уже принято.

URL: http://www.vb.kg/362911
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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