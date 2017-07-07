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Свидетель: Личное дело Елисеева в Минюсте потеряли в 2012 году

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Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Ленинском районном суде продолжился процесс по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля бывшую сотрудницу Минюста Нурипу Сейдалиеву.

В ходе заседания прокурор попросил рассказать ее об утере личного дела Алексея Елисеева.  Свидетель пояснила, что личное дело хранилось в подвале Минюста.

"Пропажа была обнаружена примерно в 2012 году, когда поступило представление прокуратуры Ошской области о том, что Елисеев осужден. Мы обнаружили, что этих материалов нет. Я доложила об этом Жылдыз Мамбеталиевой, она сказала, чтобы дело восстановили по копиям", - сказала Сейдалиева.

URL: http://www.vb.kg/362912
Теги:
Аида Салянова, Министерство юстиции, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (5 материалов)
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