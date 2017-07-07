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Tesla договорилась о создании самого большого хранилища энергии в Австралии

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Власти штата Южная Австралия выбрали американского автопроизводителя Tesla для создания крупнейшей в мире станцию хранения энергии. Об этом, как пишет Медуза, 6 июля объявила Tesla.

По условиям контракта, в штате должны будут собрать систему выходной мощностью 100 мегаватт и емкостью 129 мегаватт-часов. Ее подключат к ветрякам около Джеймстауна.

В моменты пиковых нагрузок станция Tesla Powerpack будет отдавать запасенную энергию, которая, как ожидается, сможет обеспечить 30 тысяч домохозяйств.

О планах создать крупнейшую станцию хранения энергии в Австралии создатель Tesla Илон Маск объявлял в марте 2017 года. Тогда он предложил пари: если Tesla не успеет построить станцию за 100 дней после подписания контракта, то берет расходы на себя.

Теперь Tesla объявила, что станция будет завершена к декабрю 2017 года (минимум через 147 дней). Означает ли это, что Маск отказался от пари, неизвестно.

URL: http://www.vb.kg/362913
Теги:
Австралия, энергетика
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