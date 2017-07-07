Дело Текебаева: явные улики и пикирующая защита

Интересные события разворачиваются в судебном процессе по уголовному делу по обвинению в коррупции Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. Сенсационным стало обнародование доказательств того, что Текебаев летал в Москву с покойным Талантом Маматкеримовым.

Позиция защиты Текебаева - ожидаемая: все, что против их подзащитного – это вранье. Естественно, адвокаты все переводят в политическую плоскость, уводят в сторону. Иного и не стоило ожидать. Хотя заметно, что защита Текебаева дает большие трещины.

Лидер "Ата Мекена" в очередной раз попал в не очень удобное положение. Он и его адвокаты пытались убедить не только суд, но и общественность, что Текебаев не выезжал на переговоры с Леонидом Маевским в Москву и не знал Маматкеримова, через которого, по показаниям заявителей, лидеру "Ата Мекена" передавались деньги.

В интернете появились документы, которые опровергают слова Текебаева.

Судя по сканированным спискам пассажиров, Омурбек Текебаев летал в российскую столицу вместе с Маматкеримовым. Именно в тот день, о котором говорит Маевский. Вместе с ними в самолете был и телохранитель Текебаева Абдрахманов.

5 июля на судебном процессе судья Эрнис уулу Айбек зачитал показания вдовы Таланта Маматкеримова Жылдызкан Ташматовой, которая подтвердила, что ее муж летал в Москву с Текебаевым. Она рассказала, что ее муж был юристом. В 2014 году он скончался от цирроза печени.

"Мой муж не обсуждал вопросы, касающиеся работы. Мне известно, что он был земляком Чотонова, они встречались на мероприятиях. Талант тесно общался с Чотоновым, тот посещал офис моего супруга, один раз приезжал к нам домой. Мой муж летал с Текебаевым в Москву. Это было примерно в конце августа или начале сентября 2010 года. Поездка длилась недолго, примерно сутки. Она была связана с вопросом "Мегакома". Все взаимодействия с моим мужем были относительно каких-то россиян, которые хотели приобрести компанию", - указывается в показаниях свидетеля.

Также вдова Маматкеримова сообщила на следствии, что Текебаев, Чотонов и ее супруг проводили встречу с российскими гражданами.

Ранее в качестве свидетеля был допрошен гендиректор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов, который рассказал, что в 2010 году Талант Маматкеримов пригласил его на встречу с Текебаевым в кафе.

"Там были Текебаев, Шыкмаматов, министр Госимущества Шералы Абдылдаев, они расспрашивали обо мне, кто я и так далее. Спросили о ситуации в компании, я сказал, что все работает в штатном режиме", - сказал свидетель.

Он также сообщил, что в здании Министерства госимущества Ш. Абдылдаев или Т. Маматкеримов дали ему резюме Алексея Модина, с которым он знакомился и встречался несколько раз.

Следует отметить, по словам Маевского, он хотел после завершения сделки с Текебаевым видеть на посту гендиректора "Мегакома" Алексея Модина. В этом плане интересны показания сотрудника компании "Нур Телеком" Дмитрия Жукова.

По его словам, он давно знает Алексея Модина и работал с ним с 2009 года в компании Sky Mobile. В 2010 году они вместе перешли в "Нур Телеком".

"Мне и Максиму Сидоренко в том же 2010 году Модин предложил перейти на работу в MegaCom. Но кем он (Алексей Модин) туда должен был идти, не знаю. Я последний раз видел его семь лет назад", - сказал Дмитрий Жуков.

О том, что Модин собирался стать руководителем "Мегакома" говорили и другие свидетели.

Но вернемся к показаниям Базаркулова:

"Летом 2011 года Омурбек Абдырахманов дал интервью, в котором говорилось, что Текебаев или "Ата Мекен" взяли миллион долларов у россиян. Я спросил Т. Маматкеримова, реально это было, о чем речь, он сказал, что, да, это было".

Интересными были и показания супруги Омурбека Абдырахманова Бейиль Айдакеевой. Прокурор города Кубанычбек Бейшекеев сообщил об имеющейся справке, что свидетель Бейиль Айдакеева выехала за границу и попросила зачитать ее показания.

Судья огласил показания свидетеля, где сообщалось, что в конце 2010 года она работала директором дома итальянской мебели, ее супруг стал депутатом Жогорку Кенеша и возглавил временную депутатскую комиссию по вопросам национализации "Мегакома".

"В указанный период ко мне в офис приехал знакомый председатель Межрайонного суда Канат. Он сообщил, что нужно решить вопрос национализации 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" в пользу российской компании. Он попросил содействия со стороны моего мужа. Канат предложил 1 млн долларов, он сказал, что все соответствующие органы так или иначе задействованные в национализации "Мегакома" в пользу россиян, получили различные денежные средства, в их числе Канат назвал Текебаева, ГКНБ, Генпрокуратуру. Он также сказал, что вопрос решен со всеми судьями и другими членами депутатской комиссии, остался лишь Абдырахманов, которому предложен 1 млн долларов. Я спросила Каната, кто представляет интересы российской компании в КР, на что он ответил, что Рыкунова. Услышав, я усомнилась в честности сделки, так как была знакома с Рыкуновой, и сказала, что он связался не с теми людьми, попросила его уйти. Вечером обо всем рассказала мужу, он мне не поверил и сказал, что все сказанное Канатом ложь, и на этом вопрос был исчерпан", - говорится в показаниях Айдакеевой.

Стоит напомнить, в период, о котором идет речь, должность исполняющего генерального прокурора занимал Кубатбек Байболов. Он был назначен на эту должность указом Розы Отунбаевой 13 сентября 2010 года. 31 марта 2011 года указом президента Байболов был освобожден от исполнения обязанностей генпрокурора.

А ГКНБ возглавлял Кенешбек Душебаев, он занимал должность главы спецслужб с 7 апреля 2010 года по 5 декабря 2011 года.

Кстати, Байболов также дал показания в суде по делу Текебаева. Азат Базаркулов, кроме прочего, заявил в суде, что в сентябре 2010 года встречался с подсудимыми и другими чиновниками, и речь шла о ЗАО "Альфа Телеком" и дальнейшей судьбе сотовой компании. Среди присутствующих на встрече Азат Базаркулов назвал и Кубатбека Байболова.

"Я Базаркулова Азата увидел впервые на очной ставке в ГКНБ. Я с ним никогда не встречался. И удивлен, почему он так нагло врет. Его, видимо, принуждают дать ложные показания", - сказал экс-генеральный прокурор страны.

Но показания Айдакеевой уже дают повод усомниться в словах Байболова. О его интересах в "Мегакоме" много говорилось в СМИ, особенно в период его руководства Генеральной прокуратурой. "В частности, распространялась информация, что Байболов продал "Мегакому" свое имущество, оценив его в 400 тысяч долларов. Точнее, крупные средства сотовой компании, предназначенные для покупки имущества, через компанию "Сарамжал Транс" поступили компании, принадлежащей супруге Байболова Нуржамал айым. По поводу перевода крупной суммы денег подавал голос сам назначенный в то время в управление компании "Мегаком" Азамат Мурзалиев. Он раскрыл, что Нуржамал Байболова каким-то образом причастна к подозрительным операциям между компаниями. Кажется, по указанному факту Нуржамал айым допрашивали в ГКНБ. Работавший в том время генпрокурором Кубатбек Байболов горячился в средствах информации, что "если вина будет доказана, готов возбудить дело в отношении даже собственного отца". Но несмотря на резонансность указанного дела, оно так и не было завершено и затихло", - говорилось в одной из публикаций.

А ведь тогда много говорилось о том, что Байболов, воспользовавшись зависимостью от принимаемых Генеральной прокуратурой решений по поводу акций ЗАО "Альфа Телеком", вынудил тогдашнего гендиректора "Мегакома" Силича приобрести принадлежащие его семье объекты недвижимости. Но это уже другая история.

Сторонники и адвокаты Текебаева сейчас пытаются манипулировать общественным мнением и как-то опровергнуть свидетельские показания и доказательства, которые появились в ходе процесса. Доходит до смешного. К примеру, они начали писать о том, что Текебаев находился во время полета в Москву в салоне бизнес–класса, а Маматкеримов - в экономе. При этом забывают, что рядом с Маматкеримовым во время перелета в Москву находился и телохранитель Текебаева Абдрахманов. Странная логика, а нельзя ли просто допустить, что Маматкеримов сэкономил деньги, а Текебаеву статус не позволял летать эконом–классом. По крайней мере лидер "Ата Мекена" уже не мог себе позволить лететь рядом с простыми смертными. Но факт остается фактом, совместную поездку подтверждают как показания свидетелей, так и обнародованные документы. Даже сам Текебаев.

В ходе процесса он, отвечая на перекрестные вопросы, заявил, что с Маевским он встречался два раза.

"В мае 2010 года я был пролетом в Москве, с 5 по 11 мая я был в Европе на межпарламентской ассамблее. Заявление Маевского не соответствует действительности. Да, мы встречались с ним два раза, и действительно летом 2010-го в конце августа. Тогда велась предвыборная кампания. Мои штабисты сказали, что нужно поехать и в Россию. В то время Кулов встречался с Медведевым, Атамбаев - с Путиным, Бабанов - с Нарышкиным, а у меня кроме Миронова не было каналов. Чотонов позвонил и сказал, что в Бишкеке находится парень, у которого есть связи в Кремле. Тогда мы встретились с ним в "Супаре", он пообещал обеспечить безусловное освещение визита в РФ. На мостике мы не стояли, меня сопровождали 10 человек. Все мои заявления подтверждаются стенограммами круглых столов и конституционных совещаний", - сказал Текебаев.

Он также добавил, что обещанной Маевским встречи на высоком уровне не было.

"Маевский позвонил, попросил заехать в его офис по дороге в аэропорт. Так как я ездил на его машине представительского класса, мне неудобно было отказать ему. Со мной вместе были шесть человек, встреча была в небольшой столовой. Мы перекусили, он сказал несколько дежурных тостов, пожелал хорошего пути. Однако перед уходом пришли девушки-журналистки, взяли интервью у меня. В тот же день я вернулся в Бишкек. Однако ни тогда, ни сегодня публикаций не нашел", - пояснил суду Текебаев.

"Переговоры с Текебаевым шли по телефону. Спустя некоторое время он приехал в Москву с делегацией. Он говорил, что будет главой страны. Меня впечатлило, как все его встречали, как говорится, "снимали шапку". Текебаев искал журналистов, чтобы его приезд осветили в СМИ. Когда он встретился с представителями СМИ, я узнал журналиста Связина. Последний сказал, что уважает Текебаева. После встречи мы были наедине с Текебаевым в моем кабинете. Там он сказал, что после выплаты миллиона я должен отдать 10% пакета акций государству. Я ответил, что это невозможно, так как я уже потратил большую сумму на экспертов, специалистов", - рассказал Леонид Маевский.

А посредником, по словам Маевского и Модина, как уже известно, выступал Маматкеримов. Этого достаточно для адвокатов и сторонников Текебаева.