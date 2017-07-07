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Судья по делу сторонников Жапарова вывел подсудимого из зала суда

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Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля сотрудника 10-го отдела ГУВД. Он рассказал, что в день митинга, 25 марта, видел подсудимых и назвал одного из сидящих за решеткой сепаратистом.

Услышав это, подсудимые возмутились данным выражением милиционера.

Подсудимый Тагаев заявил, что он напишет заявление на милиционера о защите чести и достоинства за то, что тот назвал его сепаратистом.

В итоге суд вывел одного из подсудимых - Чынгыза Кожогелдиева в конвойную комнату в связи с тем, что он выкрикивал с места.

На вопрос адвокатов, почему его вывели из зала суда, судья ответил: " Я предупреждал несколько раз. Он нарушает порядок в суде".

URL: http://www.vb.kg/362915
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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