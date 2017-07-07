Кыргызстан начал продавать электроэнергию Узбекистану

Кыргызстан начал экспорт электроэнергии Узбекистану. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга.

Как уточняется, достигнуты договоренности с энергосистемой Узбекистана, и начиная с 16 июня 2017 года начаты поставки электроэнергии. Договор заключен между ОАО "Электрические станции" и АО "Узбекэнерго" от 15 июня 2017 года.

По состоянию на 4 июля этого года уже экспортировано 192,5 млн кВт-ч от контрактной величины 1,25 млрд кВт-ч.

Как сообщается, уровень приточности за прошедшие месяцы составил:

апрель - 170% при прогнозе 118%; май - 197% при прогнозе 134%; июнь - 149% при прогнозе 165%;

Прогнозное значение приточности на июль текущего года, представленное Кыргызгидрометом при МЧС КР, составляет 132% от средней многолетней нормы. Однако на текущий день фактический приток составляет 140%.

"Необходимо учесть, что многоводье сложилось и в соседних энергосистемах, и имеет место профицит мощности электроэнергии во всех энергосистемах Центральноазиатского региона (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан). Данный факт показывает большие селевые потоки, имевшие место практически во всех регионах страны", - сообщает энергохолдинг КР.

На данный момент имеется дополнительный избыток водных ресурсов в объеме порядка 0,6 млрд куб. метров, и в случае переполнения Токтогульского водохранилища необходимо будет открывать технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС. Объемы технических попусков воды планируется осуществлять в объеме 250 куб м/сек. "Это вполне нормальное техническое мероприятие, выполняемое при больших объемах приточности воды. В процессе выполнения объемы технических попусков воды будут регулироваться в зависимости от фактической приточности Токтогульского водохранилища", - отмечает энергохолдинг.