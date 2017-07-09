Погода
$ 69.30 - 69.69
€ 78.60 - 79.50

В связи с отключением света, в ряде жилмассивов и мкрн Джал не будет и воды

134  0
ВБ

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", в связи с проведением ОАО "НЭСК" в рамках реализации проекта "Развитие сектора энергетики" строительно–монтажных работ волокно-оптических кабелей в столице в период с 10 июля по 12 июля также в некоторые районы будет прекращена подача питьевой воды.

Во время осуществления монтажных работ планируется отключение ВЛ-110 кВ "Ала-Арча-Парковая" с перерывом электроснабжения с 7 утра до 19 часов вечера. В зону отключения попадают ТП 103,1267,1157, 1165, 2823, 3434 подающие электроэнергию в насосные станции (ПНС), обеспечивающие питьевой водой многоэтажный сектор микрорайонов Джал-15, Джал-23, Джал-29.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

URL: http://www.vb.kg/362920
Теги:
новостройки, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  