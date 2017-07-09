В связи с отключением света, в ряде жилмассивов и мкрн Джал не будет и воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", в связи с проведением ОАО "НЭСК" в рамках реализации проекта "Развитие сектора энергетики" строительно–монтажных работ волокно-оптических кабелей в столице в период с 10 июля по 12 июля также в некоторые районы будет прекращена подача питьевой воды.

Во время осуществления монтажных работ планируется отключение ВЛ-110 кВ "Ала-Арча-Парковая" с перерывом электроснабжения с 7 утра до 19 часов вечера. В зону отключения попадают ТП 103,1267,1157, 1165, 2823, 3434 подающие электроэнергию в насосные станции (ПНС), обеспечивающие питьевой водой многоэтажный сектор микрорайонов Джал-15, Джал-23, Джал-29.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.