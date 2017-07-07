В Узгенском районе полным ходом идет осваивание новых земельных участков

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев проинспектировал работу по оказанию помощи жителям пострадавших зон в результате оползня, сошедшего в Узгенском районе в апреле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Чиновник посетил участки, выделенные для строительства новых домов. На сегодняшний день земельные наделы всем пострадавшим жителям полностью распределены.

Так, Абулгазиев осмотрел участок Жаман-Адыр Кызыл-Октябрьского сельского округа, куда переехали жители сел Зергер и Жалпак-Таш. Общая площадь составляет 175 га, каждой пострадавшей семье выделено по 8 соток земли.

"В настоящее время на данном участке проложена временная дорога, проведено электричество и обеспечивается чистая питьевая вода. Переселившиеся жители закладывают фундамент и поднимают стены домов. Доставлено 349 тонн цемента, строительные материалы продаются ниже заводских цен на основании личных переговоров с заводами по поручению премьер-министра", - сообщил полпред правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов.

Также первый вице-премьер осмотрел участок Ана-Кызыл Торт-Кульского сельского округа площадью в 43 га, распределенный для пострадавших жителей сел Ичке-Сай и Аюу-Сай.

Полпред отметил, что к участку Ана-Кызыл проведены электричество и поливная вода, в ближайшее время подключат и питьевую воду, после чего жители пострадавших сел будут переселены.

Абулгазиев подчеркнул, что на данных участках одновременно будет начато строительство двух современных школ, рассчитанных на 275 учебных мест.

"Для этих нужд правительством выделено 130 миллионов сомов. Во всех районах, пострадавших от стихийных бедствий, начаты работы по строительству социальных объектов, вырыты котлованы. Самое главное, до ноября 2017 года мы должны сдать школы в эксплуатацию", - подчеркнул он.

Чиновник поручил соответствующим государственным органам ускорить и завершить до конца июля этого года все необходимые работы по проведению электричества, чистой питьевой и поливной воды, а также дорог на выделенных земельных участках. Он также отметил, что финансирование для решения данных вопросов полностью обеспечено.

Кроме того, Абулгазиев провел встречу с жителями сельского округа Зергер, пострадавшими от стихийных бедствий, выслушал насущные проблемы местных жителей и ответил на их вопросы.

Далее первый вице-премьер ознакомился с земельным участком, выделенным для пострадавших жителей в сельском округе Куршаб Узгенского района, проинспектировал ход строительства альтернативной дороги в селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак-Таш, пострадавшей в результате стихийных бедствий. Также осмотрел участок, определенный для строительства общеобразовательного учреждения, вместо школы накрытой оползнем в селе Курбу-Таш.

Чиновник заверил жителей пострадавших зон, что все вопросы относительно инфраструктуры земельных участков, выделенных для строительства домов, правительством будут своевременно решены.