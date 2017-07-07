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В Бишкеке возле здания ДУМК прошла "мини-юбочно-шорточная" акция

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Родион Решетов

Сегодня, 7 июля, по Бишкеку прошла "мини-юбочно-шорточная" акция. По ее условиям все участницы должны были прийти в коротких шортах или юбках и парадным строем пройтись по городу до здания Духовного управления мусульман Кыргызстана. Организаторы надеялись, что на акцию откликнутся многие. Но в итоге в условленный час к точке сбора пришли лишь четыре девушки. Тем не менее задуманное не стали отменять.

Главной целью шествия было посмотреть, как люди будут реагировать на внешний вид девушек. Одной из остановок стала бывшая центральная мечеть Бишкека. Отметим, что лишь некоторые верующие, пришедшие на пятничный намаз, обратили внимание на акцию.

Впрочем, по сообщению участвующих в шествии феминисток, они и не рассчитывали на скандалы и упреки, а хотели лишь показать, что короткие шорты не означают распущенность.

"Все это произошло потому, что несколько человек в сети пожаловались. Люди плохо реагируют на то, что девушки ходят в мини-юбках и шортах. И иногда случались инциденты, когда к нам подходили люди и говорили: "Какая ты бессовестная, как тебе не стыдно ходить в шортах по городу". Обвиняют в том, что мы пытаемся кого-то совратить и т.д. Поэтому мы решили показать, что это вполне нормально - просто ходить по городу в летнее время в шортах или коротких юбках, и это не какое-то бесстыдство", - сказала участница акции Жанна Араева.

Активистки также отметили, что сейчас в Кыргызстане идет чересчур грубая пропаганда религии, в то время как наше государство является светским и каждый вправе ходить в чем считает нужным. Само собой, это касается адекватного дресс-кода.

"И все-таки хочется привлечь внимание к тому, что у нас сейчас идет такая тенденция, которая нас пугает. Идет сильная радикализация. Потому что религиозные люди должны быть глубоко верующими, а истинно верующий человек не будет выносить какие-то претензии к другим людям. Потому что он верит в себе. Глубоко, в душе, мы тоже верим, но при этом мы не пытаемся навязывать какие-то свои ценности другим людям. Поэтому мы и не хотим, чтобы нам навязывали чьи-то посторонние ценности. Мы даже не пытаемся что-то здесь доказать, просто сейчас хотим посмотреть на реакцию, что мы идем по городу - смотрят ли на нас, будут ли какие-то реплики. Если нас никто не осудит и не посмотрит на нас косо, то мы будем очень рады", - сказала Араева.

URL: http://www.vb.kg/362922
Теги:
акции, флешмоб, ДУМК
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Комментарии
Дениза Токоева
07.07.2017, 18:54
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 49
Минусов: 45
Комментариев: 71

Эти феминистки небось спецом провоцируют мусульман. Прощупывают почву и готовят провокаций!

-1
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К Абдырахман
07.07.2017, 19:19
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 3

Дениза Токоева

Эти феминистки небось спецом провоцируют мусульман. Прощупывают почву и готовят провокаций!

согласен на 100%

-1
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Жалоба модератору
К Абдырахман
07.07.2017, 19:29
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 3

В стране где 80% населения мусульмане, в пятницу, в свещенный для них день, прийти в мини юбках в центральную мечет! А разве вы этим демонстрируете уважение мусульманам! А совесть у вас есть хоть чуточку? Думаете вам все можно? Да вы просто безответственные, моральные уроды, которые привыкли всех критиковать в жизни, и кроме себя никого за человека не считать.

-1
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Мирлан Канкулиев
07.07.2017, 19:48
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 15
Комментариев: 23

Этих девушек нужно понять. Они тоже боятся наших бородатых и безобразованных религиозных деятелей. Именно они в обществе распускают разные идиотские религиозные идеялогии которые для нас должен быть обьязательной. Так что уважаемые девушки. Будьте красивой, одевайтесь как хотите. А мы вас всегда защитимь от этих идиотов. Если что обрашайтесть в суд и отстаивайте свои права. Мой совет. Я хочу обратиться к веруюшим. Не суйте свои носы в чужие жопы. У нас каждый сам себе зарабатывает на хлеб.

+1
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