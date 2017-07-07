Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

С начала года в республике произошло 1327 пожаров, унесших жизни 37 человек

121  0
Гулиза Авазова

С начала года в стране зарегистрировано 1327 случаев пожара, которые унесли жизни 37 человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

Как уточняется, материальные потери в результате пожаров составили 240 млн сомов, и этот показатель по сравнению с прошлым годом почти в два раза меньше. Также по сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилась на 10,8%.

Помимо этого, пожарные службы спасли жизнь 45 человек. А также спасли товарно-материальные ценности на 590 млн сомов.

Как уточняется, появлению очага способствует больше всего неосторожность при использовании электрических приборов.

URL: http://www.vb.kg/362926
Теги:
МЧС, пожар
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  