С начала года в республике произошло 1327 пожаров, унесших жизни 37 человек

С начала года в стране зарегистрировано 1327 случаев пожара, которые унесли жизни 37 человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

Как уточняется, материальные потери в результате пожаров составили 240 млн сомов, и этот показатель по сравнению с прошлым годом почти в два раза меньше. Также по сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилась на 10,8%.

Помимо этого, пожарные службы спасли жизнь 45 человек. А также спасли товарно-материальные ценности на 590 млн сомов.

Как уточняется, появлению очага способствует больше всего неосторожность при использовании электрических приборов.