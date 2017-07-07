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В суд по делу Саляновой не впустили адвоката

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Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Ленинском районном суде продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Перед началом заседания подсудимая Салянова сообщила, что ее адвокатов не впустили на судебный процесс. Она показала видео, где запечатлено, как юристов не впускают в здание.

Сотрудник секретариата суда доложил, что, по сообщению службы безопасности, адвокат сама ушла.

Однако Салянова отметила, что подобное происходит не впервые. По ее словам, каждый раз участники заходят на процесс с трудом.

В свою очередь постовой пояснил,  что он сказал адвокату подождать, однако та ушла. В настоящий момент суд объявил перерыв.

URL: http://www.vb.kg/362928
Теги:
Аида Салянова, суд
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