В суд по делу Саляновой не впустили адвоката

Сегодня, 7 июля, в Ленинском районном суде продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Перед началом заседания подсудимая Салянова сообщила, что ее адвокатов не впустили на судебный процесс. Она показала видео, где запечатлено, как юристов не впускают в здание.

Сотрудник секретариата суда доложил, что, по сообщению службы безопасности, адвокат сама ушла.

Однако Салянова отметила, что подобное происходит не впервые. По ее словам, каждый раз участники заходят на процесс с трудом.

В свою очередь постовой пояснил, что он сказал адвокату подождать, однако та ушла. В настоящий момент суд объявил перерыв.