Сегодня: их уже 17, чиновника посадили в калошу, когда плавится асфальт

Их уже 17. В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в президенты. Это безработные и пенсионеры, правозащитники и бывшие премьер-министры. Понятное дело, политики, но что в этом списке делают те, кому близко ничего не светит? Самый главный вопрос: откуда у них миллионы? Избирательный залог в миллион сомов - это мелочи, на полноценную избирательную кампанию требуется, по скромным подсчетам, не один десяток миллионов долларов.

Выходит так, что некоторые используют президентские выборы, как цирковую арену. Так, например, один из кандидатов уже заявил о сборе пожертвований со стороны избирателей. Что же будет дальше, когда нужно будет арендовать помещения для штабов во всех населенных пунктах страны и заказывать тонны агитационной продукции. Может, кое у кого и есть спонсоры, которые подкинут финансы из-за рубежа. Все остальные заявившиеся на президентскую гонку, чем будут заниматься?

Чиновника посадили в калошу. Названы самые эффективные и неэффективные руководители министерств по версии Национального альянса бизнес-ассоциаций. В тройку худших попали заместитель министра экономики Баккелди Тюменбаев, главный санитарный врач Кыргызстана Олег Горин и директор Департамента драгметаллов при Минфине Канатбек Мадумаров. Из представленных номинантов самым нерадивым был признан Тюменбаев, правда, на вручение "Черной калоши" он не явился. Приз тожественно передали статс-секретарю Минэкономики.

А вот другую премию - "Золотое рукопожатие" бизнесмены и предприниматели дружно решили вручить вице-премьер-министру по экономическому блоку Олегу Панкратову. Представители альянса объяснили свой выбор тем, что ни разу не столкнулись с отказом заместителя главы правительства, по каким бы вопросам они к нему не обращались. Панкратова назвали самым открытым для бизнеса чиновником.

Смертельный наезд. 5 июля около полуночи в селе Новопокровка автоледи на Lexus RX300 сбила пожилого мужчину. Прибывшие на место врачи скорой помощи были бессильны. От полученных в результате сильного удара травм 55-летний местный житель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

По данным пресс-службы Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области, 25-летняя автолюбительница задержана. По факту смертного наезда возбуждено уголовное дело и назначены все необходимые экспертизы. Автомобиль, участвовавший в ДТП, водворен на штрафстоянку.

Остановить рост курса доллара. Национальный банк во второй раз за неделю вышел на валютный рынок с интервенцией. Накануне обменные бюро скупили еще $6,6 миллиона, после чего темпы подорожания "американца" замедлились. Таким образом, всего за несколько дней для поддержания сома регулятор продал более 22 миллионов долларов.

По данным на сегодня, американская валюта сдает позиции, и 1 USD стал дешевле на 20 тыйынов. В обменках на Моссовете доллары продают по 69,7 сома, курс покупки держится в коридоре 69,5–69,6 сома. В Нацбанке продолжают сдерживать ситуацию и заверяют, что располагают необходимыми резервами для сглаживания резких скачков валютных курсов.

"Золото" чемпионата Азии. На состязаниях, проходящих в Индии, бегунья из Кыргызстана Дарья Маслова выиграла медаль высшей пробы на дистанции 5 тысяч метров. Наша спортсменка показала результат 15 минут и 58 секунд. Занявшая второе место представительница Объединенных Арабских Эмиратов уступила Масловой всего 2 секунды.

Чемпионат Азии по легкой атлетике проходит в городе Бхубанешваре (Индия). Первенство началось 6 июля и в первый же день состязаний, Дарья Маслова принесла в копилку сборной золотую медаль. Тренерский штаб надеется на удачное выступление и других наших легкоатлетов. Кыргызстан на континентальном чемпионате представляют шесть спортсменов.

Когда плавится асфальт. Подавляющее большинство кыргызстанцев озадачено тем, как пережить предстоящие два дня жары. По данным синоптиков, на выходные дни придется пик температурных максимумов, когда в тени будет больше +40 градусов. Отечественные синоптики ожидают, что дожди немного остудят раскаленный воздух не раньше 10 июля.

Однако есть и другие прогнозы. На сайте Gismeteo сообщается, что осадки в виде кратковременных дождей с грозами прольются над Бишкеком уже в воскресенье. При этом пасмурно и дождливо в столице Кыргызстана будет с 9 по 12 июля. К середине следующей недели температура воздуха снизится до вполне комфортных для этого времени года +30...+33 градусов. В соответствии с долгосрочным прогнозом, такого пекла, как стоит сейчас, по крайней мере до конца текущего месяца не ожидается.