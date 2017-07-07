Свидетель по делу Садыра Жапарова отказался выходить из камеры в суд

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса судья сообщил участникам, что в суд отказался прийти свидетель по делу Кенжебек Жумабаев.

"Он написал заявление, что отказывается от дачи показаний в суде. Поддерживает ранее данные на следствии показания. В акте сотрудников СИЗО указывается, что заключенный отказался выйти из учреждения на судебный процесс также в целях личной безопасности", - сказал судья.

В свою очередь адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил, что свидетеля в любом случае нужно допросить. "На следствии он ответил не на все вопросы. Ему ничего не угрожает тут. Он не имеет права этого делать", - заявил Токтосунов.

В свою очередь сам подсудимый просил оставить ходатайство без удовлетворения и в принудительном порядке привести его на процесс.

"Что за дурость? Он не на воле находится. Я по его заявлению сижу тут. Он написал его под диктовку. Видео на процессе нет. Если надо, то и аудио запретите. Однако вы должны выслушать его, выслушать мои вопросы. Почему законы не исполняются? Он и Наристе Калчаев - основные свидетели. Тогда просто лучше осудите меня", - возмутился Жапаров.

В итоге суд оставил данный вопрос открытым. Судья пояснил, что Жумабаев никуда не сбежит, а сейчас есть другие свидетели, которых нужно допросить.