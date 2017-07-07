Свидетель по делу Жапарова: После митинга в Караколе меня избивали

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Наристе Калчаева - задержанного в ходе беспорядков в Караколе в 2013 году.

Он рассказал, что его обманом задержали, сказав, что с ним хочет лишь поговорить Кашкар Джунушалиев.

"После того как я отошел с людьми, сказав им, что со мной хочет поговорить Джунушалиев, меня посадили сначала в одну машину, затем в другую. Привезли в РОВД, там я просидел пять часов, но никто не бил. Потом меня увезли в ГКНБ. Я попросился пойти умыться, мне разрешили. Однако когда вышел из туалета, оперативники ГКНБ вывели меня во двор. Там и избили. Руки связали, три-четыре раза я сознание терял. Где-то пять часов били. Потом обратно в машину посадили. Конвой пришел и увез в Бишкек", - сказал Калчаев.

На вопрос подсудимого, о чем спрашивали свидетеля во время задержания, Калчаев ответил, что оперативные сотрудники просили назвать сумму финансирования митинга.

"Они спрашивали, кто финансировал, ваше имя (Садыра Жапарова) тоже упоминали. Я лишь сказал, что слышал, что Жапаров тоже выделял какие-то деньги", - пояснил свидетель.