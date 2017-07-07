Свидетель: Дату проведения митинга в Караколе определяли в селе Саруу

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Наристе Калчаева, осужденного за беспорядки в Караколе в 2013 году.

Он пояснил суду, что отбывает наказание в исправительной колонии №8. Но настоящий момент временно содержится в СИЗО ГКНБ.

Калчаев рассказал, что дату проведения митинга определили на общем собрании в клубе села Саруу. Там, со слов свидетеля, также присутствовали представители других соседних сел.

"Мы встретились с Жапаровым. На встрече присутствовали несколько человек. Мы посмотрели видеокадры по Кумтору, Каркыре. Мы с Жапаровым поговорили, он мне сказал, что дату митинга нужно подвинуть, так как 7 октября - рано. После этого мы встретились у него дома вместе с Жолдошбековым. Мы говорили про митинг: каким он будет, где именно и так далее. Кадыров, который сидел с нами на встрече, говорил о снятии губернатора. Я сказал, что мы не будем решать на митинге политические вопросы. Нам необходимо было решить вопрос с Кумтором. Жапаров про губернатора не говорил", - сказал Калчаев.