Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

Свидетель: Дату проведения митинга в Караколе определяли в селе Саруу

188  0
Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля Наристе Калчаева, осужденного за беспорядки в Караколе в 2013 году.

Он пояснил суду, что отбывает наказание в исправительной колонии №8. Но настоящий момент  временно содержится в СИЗО ГКНБ.

Калчаев рассказал, что дату проведения митинга определили на общем собрании в клубе села Саруу. Там, со слов свидетеля, также присутствовали представители других соседних сел.

"Мы встретились с Жапаровым. На встрече присутствовали несколько человек. Мы посмотрели видеокадры по Кумтору, Каркыре. Мы с Жапаровым поговорили, он мне сказал, что дату митинга нужно подвинуть, так как 7 октября - рано. После этого мы встретились у него дома вместе с Жолдошбековым. Мы говорили про митинг: каким он будет, где именно и так далее. Кадыров, который сидел с нами на встрече, говорил о снятии губернатора. Я сказал, что мы не будем решать на митинге политические вопросы. Нам необходимо было решить вопрос с Кумтором. Жапаров про губернатора не говорил", - сказал Калчаев.

URL: http://www.vb.kg/362936
Теги:
Садыр Жапаров, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  