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Жээнбеков обещает открыть двери границ с Узбекистаном, если выиграет выборы

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Гулиза Авазова

Премьер министр страны Сооронбай Жээнбеков пообещал продолжить работу над тем, чтобы границы Кыргызстана с соседними странами были границами дружбы и ничего не мешало общению между братскими народами. Об этом сегодня, 15 июля, он сказал на съезде партии СДПК.

Жээнбеков отметил, что должен завершить переговоры с соседями по делимитации и демаркации границ, так как приоритетной задачей остается сохранение безопасности в приграничных территориях, укрепления традиционной дружбы и братства с соседями – Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном.

Отметим, Кыргызстан граничит с такими странами, как Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Однако, у граждан Кыргызстана возникают проблемы на контрольно-пропускных пунктах Узбекистана.

Жээнбеков добавил, что Кыргызстан ведет дружелюбную, открытую внешнюю политику со многими странами мира. И продолжит традиционное партнерство с государствами, с которыми установлены дипломатические отношения, в том числе со странами Европы, США, Японией.

Также Жээнбеков особо отметил, что сохранит новый уровень стратегического партнерства с Россией и развивать сложившееся веками дружеские отношения наших народов. Активная внешняя политика будет направлена на дальнейшее укрепление отношений с нашим соседом КНР.

"Наша страна является активным участником интеграционных объединений, таких как, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Участие Кыргызстана в них отвечают национальным интересам, и мы усилим сотрудничество в этих организациях. Наиболее актуальными направлениями во внешней политике будут продвижение экономических интересов и обеспечение безопасности внешней среды развития. Считаю, что историческая общность гуманитарного, культурного, экономического, научного пространства с Россией является важным залогом нашего развития. Кыргызстан должен сыграть свою роль в сопряжении двух больших проектов – "Евразийская интеграция" и "Один пояс – Один путь". Всевышний дал нам возможность жить в Кыргызстане, стране с прекрасной природой и духовно сильным народом. Наша культура и традиции помогли выстоять кыргызской государственности. Мы должны помнить свою историю, свою культуру.

Мы построим современное, свободное государство, основанное на сплаве технологических достижений и наследия предков. В душе каждого кыргызстанца живет любовь к своему народу и чувство причастности к своей стране. Я горд, что являюсь частью своего народа", - заключил он.

Отметим, сегодня съезд СДПК поддержал решение политсовета выдвинуть Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты от социал-демократов.

URL: http://www.vb.kg/362937
Теги:
выборы, СДПК, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Абдукадыр Вахабов
15.07.2017, 19:03
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ну Атамбаев и сказал, что Жээнбеков продолжит его курс

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