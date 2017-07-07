Садыр Жапаров выразил недоверие суду

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

На процессе подсудимый Жапаров заявил ходатайство о том, чтобы закрыли камеру видеонаблюдения в зале заседаний.

"Вы запретили видеосъемку на процессе. Однако в зале присутствует камера наблюдения. Вы должны закрыть ее. Иначе почему вы в своем кабинете можете смотреть видео, а СМИ не могут снимать?" - сказал Жапаров.

Однако судья Эмил Каипов ответил, что он не решает вопрос видеонаблюдения, поскольку это не входит в его компетенцию.

"В моем кабинете нет доступа к видеонаблюдению. Камера наблюдения относится к судебному департаменту", - пояснил судья.

В ответ на это подсудимый Жапаров выразил недоверие суду. Его поддержали адвокаты.

Однако прокурор Бакыт Доктурбеков заявил, что нет оснований для отвода судьи.

В итоге суд вышел в совещательную комнату для принятия решения.