Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

Садыр Жапаров выразил недоверие суду

131  0
Аида Джумашева

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

На процессе подсудимый Жапаров заявил ходатайство о том, чтобы закрыли камеру видеонаблюдения в зале заседаний.

"Вы запретили видеосъемку на процессе. Однако в зале присутствует камера наблюдения. Вы должны закрыть ее. Иначе почему вы в своем кабинете можете смотреть видео, а СМИ не могут снимать?" - сказал Жапаров.

Однако судья Эмил Каипов ответил, что он не решает вопрос видеонаблюдения, поскольку это не входит в его компетенцию.

"В моем кабинете нет доступа к видеонаблюдению. Камера наблюдения относится к судебному департаменту", - пояснил судья.

В ответ на это подсудимый Жапаров выразил недоверие суду. Его поддержали адвокаты.

Однако прокурор Бакыт Доктурбеков заявил, что нет оснований для отвода судьи.

В итоге суд вышел в совещательную комнату для принятия решения.

URL: http://www.vb.kg/362939
Теги:
Садыр Жапаров, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  