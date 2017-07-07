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Круглый стол "ВБ": Межпарламентское взаимодействие Кыргызстана и России

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Айдана Абдуваитова

10 июля в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Межпарламентское взаимодействие – основа развития двусторонних отношений между Россией и Кыргызстаном".

Свидетельством стремления стран к расширению межпарламентского взаимодействия, может служить беспрецедентный в кыргызско-российских взаимоотношениях случай, когда Кыргызстан с разницей в несколько дней посетили спикеры обеих палат Федерального собрания РФ. Так, в конце июня с официальным визитом побывал председатель Государственной Думы ФС России Вячеслав Володин.

Спустя неделю двухдневный визит в Кыргызстан нанесла глава Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая приняла участие в международном культурно-образовательном форуме стран СНГ "Дети Содружества", где встретилась со спикером парламента Кыргызской Республики Чыныбаем Турсунбековым. Встреча была посвящена обсуждению ряда вопросов, в том числе сотрудничеству стран в рамках ЕАЭС, совместной борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также укреплению межпарламентского взаимодействия.

Стоит отметить, к обсуждению части вопросов, которые обсуждались во время визитов спикеров Федерального собрания, стороны приступили еще в апреле этого года во время межпарламентской встречи, проходившей в Москве.

По ее итогам сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Жогорку Кенешем депутат Тынчтык Шайназаров отметил, что межпарламентское сотрудничество нацелено стать "основой для привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана и развития экспортного потенциала республики". Он также подчеркнул необходимость "приступать к конкретным действиям в решении имеющихся проблем".

Важную роль межпарламентского взаимодействия между Кыргызстаном и Россией также отметил заместитель председателя комитета по обороне, сопредседатель межпарламентской комиссии Госдумы Федерального собрания России Виктор Заварзин. В частности, он убежден, что сотрудничество на уровне парламентов положительно влияет не только на торгово-экономические отношения стран, но и способствует укреплению безопасности.

Организатор мероприятия – Клуб региональных экспертов КР "Пикир", модератор дискуссионной встречи – заместитель председателя Клуба "Пикир" Эльмира Иманалиева.

  1. Участники: политологи, эксперты.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

URL: http://www.vb.kg/362940
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Комментарии
Банин Александр
07.07.2017, 18:50
Карма: -62
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 60
Минусов: 122
Комментариев: 57

Приезд Володина и Матвиенко решил проблему наших мигрантов, теперь наши водители могут спокойно работать дальше.

-1
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