Судья по делу Жапарова отказал в своем отводе

Сегодня, 7 июля, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

На процессе подсудимый Жапаров заявил отвод судье Эмилю Каипову.

Выйдя из совещательной комнаты, судья отклонил отвод председательствующему.

По его словам, председательствующий на процессе судья не может участвовать в случае, если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, а также если он участвовал в данном деле в качестве присяжного заседателя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, следователя, прокурора, защитника, секретаря судебного заседания, законного представителя обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.

"Кроме того, статья 70 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что судье может быть заявлен отвод в случае, если он является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, родственником обвиняемого, подсудимого или их законного представителя, родственником обвинителя, защитника, следователя, секретаря судебного заседания", - сказал Каипов.