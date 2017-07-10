Осмоналиев: Бишкекский филиал МПА СНГ "оживает" только перед поездкой

Бишкекский филиал Межпарламентской ассамблеи СНГ существует только для видимости. Об этом сегодня, 10 июля, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил доктор юридических наук, член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что в 2007 году в Бишкеке был создан филиал МПА СНГ, однако он напоминает о себе только перед очередным визитом представителей других стран в Кыргызстан или поездкой в страны СНГ.

"Есть бишкекский филиал, и мы не знаем, чем они занимаются. Они содержат рабочий офис, директор там без ученой степени, его просто пристроили в теплое местечко получать хорошую зарплату. Нулевой КПД", - сказал Осмоналиев.

Он напомнил, что ранее посещал Санкт-Петербург вместе с депутатами ЖК и лично убедился, что кыргызская сторона участвует в работе МПА СНГ пассивно.

"Они живут в отдельных гостиницах, чем они занимаются, тоже непонятно. Я полностью согласен с тем, что, пока качественный состав парламента не будет улучшен, все это сотрудничество – лишь видимость. По большому счету, механизм имеет низкий КПД, и это отражается на нашем взаимодействии, от которого мы могли бы получать максимально. Это называется "упущенные выгоды", - добавил Осмоналиев.