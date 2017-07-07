Таможня не дает добро. Пресечен контрабандный груз чая, ткани и шкур ослов

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в районе водохранилища Торт-Куль, расположенного в Баткенском районе Баткенской области, сотрудниками ОТ "Юг" было остановлено и проверено грузовое автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 810" с госномерными знаками КР под управлением гражданина Кыргызстана Н.О.

При осмотре грузового отсека данных автомашин был обнаружен товар в ассортименте:

сухой чай под торговыми марками WATAN TAYEF, FIVE STARS, CHINA GREEN TEA иностранного производства общим количеством 220 кг; ткани в рулонах разные общим количеством 1 127 метров; необработанные шкуры осла общим количеством 700 штук.

Груз не имел каких-либо товаросопроводительных документов, оформленных в таможенном отношении и подтверждающих легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 5 289 050 сомов.