Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

Таможня не дает добро. Пресечен контрабандный груз чая, ткани и шкур ослов

217  0
ВБ

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС в районе водохранилища Торт-Куль, расположенного в Баткенском районе Баткенской области, сотрудниками ОТ "Юг" было остановлено и проверено грузовое автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 810" с госномерными знаками КР под управлением гражданина Кыргызстана Н.О.

При осмотре грузового отсека данных автомашин был обнаружен товар в ассортименте:

  1. сухой чай под торговыми марками WATAN TAYEF, FIVE STARS, CHINA GREEN TEA иностранного производства общим количеством 220 кг;
  2. ткани в рулонах разные общим количеством 1 127 метров;
  3. необработанные шкуры осла общим количеством 700 штук.

Груз не имел каких-либо товаросопроводительных документов, оформленных в таможенном отношении и подтверждающих легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 5 289 050 сомов.

URL: http://www.vb.kg/362944
Теги:
Баткенская область, ГТС, Таможенный союз, ЕАЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  