ДТП в Маевке: 2 машины на буксире неумело повернули. Обвиняют пострадавшего

Сегодня, 8 июля, примерно в 10.10 на автодороге через село Маевка произошло ДТП. Две машины - марки "БМВ" и "Мерседес" выезжали с обочины на буксире. Не посмотрев в зеркала заднего вида, совершили поворот через проезжую часть.

В этот момент в сторону объездной дороги двигался автомобиль марки "Ниссан". Водитель не успел затормозить и врезался в "Мерседес". По сообщениям очевидцев, японская машина, только совершив маневр обгона, столкнулась с колонной.

Здесь очевидно нарушение правил дорожного движения со стороны "Мерседеса" и "БМВ", так как они выехали на главную дорогу, не убедившись в том, что она свободна. В итоге пострадал водитель автомашины марки "Ниссан". Однако сейчас виновники ДТП обвиняют пострадавшего, об этом "ВБ" сообщили читатели.

В Управлении патрульной милиции пока не комментируют данное происшествие.