ДТП в Маевке 2 машины на буксире не умело повернули. Обвиняют пострадавшего

Сегодня, 8 июля, примерно в 10:10 на автодороге через село Маевка произошло ДТП. Две машины марки БМВ и Мерседес выезжали с обочины на буксире. Не посмотрев в зеркала заднего вида, совершили поворот через проезжую часть.

В этот момент в сторону объездной дороги двигался автомобиль марки Ниссан. Водитель не успел затормозить и врезался в Мерседес. По сообщениям очевидцев, японская машина только совершив маневр обгона столкнулась с колонной.

Очевидно, что нарушение правил дорожного движения здесь со стороны Мерседеса и БМВ так, как они выехали на главную дорогу не убедившись в том, что дорога свободна. В итоге пострадал водитель автомашины марки Ниссан. Однако, сейчас виновники ДТП обвиняют пострадавшего, об этом "ВБ" сообщили читатели.

В управлении патрульной милиции пока не комментируют данное происшествие.