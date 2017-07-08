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Уроженец Кыргызстана в Тюмени избил до смерти 2-летнего сына за плач

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В Ленинском районе Тюмени осудили уроженца Кыргызстана, который до смерти забил своего двухлетнего ребенка. Причиной побоев стал громкий плач мальчика.Об этом сообщает портал Newinform.com.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Пермякова в Ленинском районе Тюмени. Подсудимый, являющийся уроженцем Кыргызстана, попытался силой успокоить своего двухлетнего сына, который не прекращал плакать. Мужчина бил ребенка по голове и другим частям тела.

Прибывшие на место происшествия сотрудники медицинской службы госпитализировали ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, вследствие которой он скончался, не приходя в сознание.

Мужчина, убивший своего сына, согласно решению суда, на семь лет оправится в колонию строго режима.

URL: http://www.vb.kg/362949
Теги:
Россия, соотечественники
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