Уроженец Кыргызстана в Тюмени избил до смерти 2-летнего сына за плач

В Ленинском районе Тюмени осудили уроженца Кыргызстана, который до смерти забил своего двухлетнего ребенка. Причиной побоев стал громкий плач мальчика.Об этом сообщает портал Newinform.com.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Пермякова в Ленинском районе Тюмени. Подсудимый, являющийся уроженцем Кыргызстана, попытался силой успокоить своего двухлетнего сына, который не прекращал плакать. Мужчина бил ребенка по голове и другим частям тела.

Прибывшие на место происшествия сотрудники медицинской службы госпитализировали ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, вследствие которой он скончался, не приходя в сознание.

Мужчина, убивший своего сына, согласно решению суда, на семь лет оправится в колонию строго режима.