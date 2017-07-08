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На ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры объявили повторный тендер

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Айдана Абдуваитова

Управление капитального строительства при столичной мэрии объявило повторный тендер на капитальный ремонт бывшего здания Генеральной прокуратуры. Об это сообщает портал госзакупок.

Первый конкурс, проходивший в мае был признан несостоявшимся из-за несоответствия участников требованиям тендера. Повторный конкурс был объявлен вчера, 7 июля. Условия не изменились: на ремонт здания управление выделило 120 млн. сомов.

Напомним, здание Генеральной прокуратуры на ул. Киевской был разгромлен и сожжен во время апрельских событий 2010 года. Сейчас надзорный орган работает в здании бывшей библиотеки экс-президента Аскара Акаева. Отремонтированное здание на Киевской, возможно, займет мэрия или горкенеш.

URL: http://www.vb.kg/362951
Теги:
госзакупки, тендер
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