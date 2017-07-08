На ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры объявили повторный тендер

Управление капитального строительства при столичной мэрии объявило повторный тендер на капитальный ремонт бывшего здания Генеральной прокуратуры. Об это сообщает портал госзакупок.

Первый конкурс, проходивший в мае был признан несостоявшимся из-за несоответствия участников требованиям тендера. Повторный конкурс был объявлен вчера, 7 июля. Условия не изменились: на ремонт здания управление выделило 120 млн. сомов.

Напомним, здание Генеральной прокуратуры на ул. Киевской был разгромлен и сожжен во время апрельских событий 2010 года. Сейчас надзорный орган работает в здании бывшей библиотеки экс-президента Аскара Акаева. Отремонтированное здание на Киевской, возможно, займет мэрия или горкенеш.