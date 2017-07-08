Почти 200 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Гамбурге

В ходе столкновений с антиглобалистами в Гамбурге ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о числе пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих пока нет.

На данный момент задержаны в общей сложности 102 человека.

Организаторы акций считают, что они прошли успешно. "Полиция нас била, атаковала слезоточивым газом и водометами, но, несмотря на непропорциональное насилие со стороны государственных властей, мы не сдались", - цитирует газета Hamburger Morgenpost Кристиана Бланка, представителя движения антиглобалистов BlockG20.

По его словам, хотя официально протестные мероприятия завершены, многие активисты остаются на улицах.

В полиции говорили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями, и бутылками.

6-7 июля в Гамбурге прошли акции протеста против саммита "Большой двадцатки". В них приняли участие свыше десяти тысяч человек. Среди них есть левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских.