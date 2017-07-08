Погода
$ 69.37 - 69.74
€ 78.67 - 79.82

Почти 200 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Гамбурге

120  0
www

В ходе столкновений с антиглобалистами в Гамбурге ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о числе пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих пока нет.

На данный момент задержаны в общей сложности 102 человека.

Организаторы акций считают, что они прошли успешно. "Полиция нас била, атаковала слезоточивым газом и водометами, но, несмотря на непропорциональное насилие со стороны государственных властей, мы не сдались", - цитирует газета Hamburger Morgenpost Кристиана Бланка, представителя движения антиглобалистов BlockG20.

По его словам, хотя официально протестные мероприятия завершены, многие активисты остаются на улицах.

В полиции говорили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями, и бутылками.

6-7 июля в Гамбурге прошли акции протеста против саммита "Большой двадцатки". В них приняли участие свыше десяти тысяч человек. Среди них есть левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских.

URL: http://www.vb.kg/362955
Теги:
Германия, митинг
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  