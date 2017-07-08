В МИД отчитались о проделанной работе за первое полугодие

7 июля в министерстве иностранных дел КР состоялось очередное заседание Коллегии с участием представителей аппарата президента и правительства.

На заседании были рассмотрены итоги и ход исполнения плана работы внешнеполитического ведомства в первом полугодии 2017 года, отчет деятельности посольства КР в Республике Казахстан, вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, о действии новой инструкции о порядке оформления и выдачи кыргызских виз, о ходе внедрения "Электронной визы", а также вопросы делимитации и демаркации государственной границы с сопредельными странами.

По итогам работы коллегии были приняты соответствующие решения.