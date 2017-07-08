Атамбаеву отчитались о ходе работ по ликвидации последствий ЧС на юге КР

Президент Алмазбек Атамбаев заслушал информацию о ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в селах Чон-Алайского и Узгенского районов и принимаемых мерах по оказанию помощи людям

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 июля, принял первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева и заслушал информацию правительства о ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в селах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в восстановлении жилья.

В ходе встречи главе государства было доложено о ходе работ по строительству школ и больниц в пострадавших районах. Первый вице-премьер-министр также рассказал о принимаемых мерах по освоению участков, выделенных пострадавшим в результате стихии для строительства новых домов.

В частности, на данных участках проводится работа по электрификации, строительству дорог, а также обеспечению питьевой и поливной водой, разворачивается строительство социальных объектов.

Атамбаев подчеркнул, что правительство должно обеспечить четкую и слаженную работу госорганов и органов местного самоуправления для своевременного завершения всех восстановительных и строительных работ в пострадавших районах.

Президент также отметил, что последствия участившихся природных катаклизмов и объективные трудности, связанные с восстановлением жилья, свидетельствуют о необходимости проведения более активной и более масштабной разъяснительной работы среди населения с акцентом на вопросах страхования жилья.