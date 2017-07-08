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Вокруг Иссык-Куля во имя здоровья

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Руслан Изреков

9 июля заканчивается тур вокруг озера Иссык-Куль, организованный группой "Хоце Гвулот" людей с ограниченными возможностями здоровья из Израиля. Они поставили своей целью проявить солидарность с такими же людьми в Кыргызстане и на собственном примере продемонстрировать им волю к жизни и доступ к равным правам.

По словам одной из участниц путешествия, Еэль, это были незабываемые дни. Делегация была очарована природой Кыргызстана и еще больше населяющими её людьми – открытыми, трудолюбивыми, добрыми.

"Большая разница между нашими странами лишь в том, что кыргызстанцы с ограниченными возможностями оторваны от привычной повседневной жизни, которую ведут их соотечественники и не могут сделать лишний шаг без сопровождения, так как инфраструктура архитектурных сооружений Кыргызстана для них просто не приспособлена", - отметила Еэль.

9 июля в Бишкеке пройдет встреча людей с ограниченными возможностями Израиля и Кыргызстана, где будут обсуждены важные вопросы имеющихся возможностей взаимопомощи и сотрудничества. Гости Кыргызстана уже предложили, что могут принять в израильские детские дома детей с особыми нуждами.

URL: http://www.vb.kg/362962
Теги:
Израиль, инвалиды, Иссык-Кульская область
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