В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

В Гамбурге в отеле "Атлантик" началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в субботу, 8 июля, РИА Новости.

Беседа проходит за рабочим завтраком. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял журналистам, что лидеры России, Франции и Германии проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в "двадцатку" и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

В пятницу украинская тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине - Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.

По словам Лаврова, "условлено создать канал между представителем РФ и представителем США" для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей.

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