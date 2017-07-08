В Сеть выложили новое видео аварии "Боинга" в Сан-Франциско в 2013 году

В интернете появилось новое видео жесткой посадки рейса OZ214 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в Сан-Франциско в июле 2013 года. Ролик опубликован в сообществе Transponder 1200 на YouTube.

На кадрах, снятых с диспетчерский башни аэропорта, видно, как самолет касается земли, немного не дотянув до взлетно-посадочной полосы (ВПП). После этого лайнер по инерции долетает до ВПП, при этом чуть было не перевернувшись.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", представитель международного аэропорта Сан-Франциско подтвердил подлинность кадров.

Самолет Boeing-777-200 из Сеула южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с 291 пассажиром и 16 членами экипажа совершил жесткую посадку в аэропорту Сан-Франциско 6 июля 2013 года. Лайнер врезался в насыпь, отделяющую взлетно-посадочную полосу от залива. В результате аварии погибли две 16-летние девушки из Китая, еще одна пассажирка позже умерла в больнице. 182 человека пострадали.

Расследование инцидента длилось почти год. В окончательном отчете говорится, что катастрофа произошла из-за недостаточного знания пилотами конструктивных особенностей самолета, что в результате привело к ошибке пилотирования и неправильному заходу на посадку - слишком быстрое снижение при преждевременной потере горизонтальной скорости.