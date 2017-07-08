Погода
$ 69.37 - 69.74
€ 78.67 - 79.82

В Сеть выложили новое видео аварии "Боинга" в Сан-Франциско в 2013 году

162  0
www

В интернете появилось новое видео жесткой посадки рейса OZ214 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines в Сан-Франциско в июле 2013 года. Ролик опубликован в сообществе Transponder 1200 на YouTube.

На кадрах, снятых с диспетчерский башни аэропорта, видно, как самолет касается земли, немного не дотянув до взлетно-посадочной полосы (ВПП). После этого лайнер по инерции долетает до ВПП, при этом чуть было не перевернувшись.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", представитель международного аэропорта Сан-Франциско подтвердил подлинность кадров.

Самолет Boeing-777-200 из Сеула южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с 291 пассажиром и 16 членами экипажа совершил жесткую посадку в аэропорту Сан-Франциско 6 июля 2013 года. Лайнер врезался в насыпь, отделяющую взлетно-посадочную полосу от залива. В результате аварии погибли две 16-летние девушки из Китая, еще одна пассажирка позже умерла в больнице. 182 человека пострадали.

Расследование инцидента длилось почти год. В окончательном отчете говорится, что катастрофа произошла из-за недостаточного знания пилотами конструктивных особенностей самолета, что в результате привело к ошибке пилотирования и неправильному заходу на посадку - слишком быстрое снижение при преждевременной потере горизонтальной скорости.

URL: http://www.vb.kg/362965
Теги:
авиакатастрофа, аэропорт, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  