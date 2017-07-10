Погода
$ 69.50 - 69.73
€ 78.87 - 79.60

Российского правозащитника не пустили в Кыргызстан

232  0
Айдана Абдуваитова

Российского правозащитника Виталия Пономарева не впускают в Кыргызстан. Об этом сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Пономарев прибыл в Бишкек 29 июня. С 30 июня по 3 июля он совместно с Норвежско-Хельсинским комитетом и Центром по защите прав человека "Кылым шамы" проводил форум "Борьба с экстремизмом и терроризмом и права человека".

"После форума 5-го июля он через аэропорт "Манас" по делам полетел в Астану. Все его вещи остались в бишкекской гостинице, у него билет был на утро 11-го июля из Бишкека в Москву. На пограничном пункте "Ак-Жол" ему вручили акт о запрете въезда в Кыргызскую Республику, но в акте не указана причина запрета. О ситуации уведомлен Омбудсмен КР", - сообщила Абдирасулова.

Напомним, при Курманбеке Бакиеве Виталию Пономареву несколько раз запрещали въезд в страну, но после апрельских событий в 2010 году запрет был снят.

URL: http://www.vb.kg/362966
Теги:
Азиза Абдирасулова, НПО, правозащитники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  