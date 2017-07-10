Российского правозащитника не пустили в Кыргызстан

Российского правозащитника Виталия Пономарева не впускают в Кыргызстан. Об этом сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

По ее словам, Пономарев прибыл в Бишкек 29 июня. С 30 июня по 3 июля он совместно с Норвежско-Хельсинским комитетом и Центром по защите прав человека "Кылым шамы" проводил форум "Борьба с экстремизмом и терроризмом и права человека".

"После форума 5-го июля он через аэропорт "Манас" по делам полетел в Астану. Все его вещи остались в бишкекской гостинице, у него билет был на утро 11-го июля из Бишкека в Москву. На пограничном пункте "Ак-Жол" ему вручили акт о запрете въезда в Кыргызскую Республику, но в акте не указана причина запрета. О ситуации уведомлен Омбудсмен КР", - сообщила Абдирасулова.

Напомним, при Курманбеке Бакиеве Виталию Пономареву несколько раз запрещали въезд в страну, но после апрельских событий в 2010 году запрет был снят.